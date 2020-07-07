Українська сторона вивчає питання введення миротворців на Донбас



Як передає Politeka.net, таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Резніков зазначив, що миротворці, швидше за все, є тим єдиним можливим варіантом, на який, "можливо, та сторона готова була б погодитися"

"Миротворці – це один з можливих варіантів, ми його теж обговорюємо. Більше того, ми пішли далі і вивчаємо поки що безпрецедентну можливість мандату ОБСЄ. Виявляється, і вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті цього не робилося. Формально-юридично це можливо", - зазначив дипломат.

Також він підкреслив, що такий сценарій цілком можливий.

"Ми не заперечуємо, головне – щоб там були готові", – сказав Резніков.

Раніше соціолог і публіцист Ігор Эйдман озвучив думку, що влада РФ готується до нової анексії частини України.

До такого висновку він прийшов почувши заяву ватажка "ДНР" Бородая про те, що "республіки Донбасу вже є частиною Російської Федерації".

"Кремль, мабуть, всерйоз розглядає можливість нової анексії, щоб підняти чергову хвилю урапатріотичної істерії і з її допомогою - свій опалий рейтинг. Заява Бородая – зондаж можливої української та світової реакції на цю перспективу", - зазначив публіцист.