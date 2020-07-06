Через шість років після життя в окупації навіть найзавзятіші прихильники «Л/ДНР» і життя під крилом Росії почали прозрівати

Люди все активніше такають з окупованого Донбасу, бо вважають, що регіон перетворився на справжнє болото без перспектив і надії, передає «Діалог.UA».

У соцмережах все частіше з'являються публікації, в яких люди не приховують краху своїх очікувань і розуміють, що Росії вони не потрібні. Жителі «Л/ДНР» більше не чекають, що в їх регіони прийдуть процвітання і благополуччя, яке їм обіцяли окупанти. Більш того, вони впевнені, що не потрібні не тільки Росії, але і Україні.

«Дуже багато зараз спілкуюся з різними людьми з Луганська, так от, навіть ті, хто ще в 2016-2017-му себе в груди бив, і бачив у всьому тільки хороше, всіма силами намагаються виїхати, що завгодно - лише б не тут... Це величезне безпросвітне болото», – пише користувач Наталія Тропешко.

«Як за п'ять років регіон, що розвивається, перетворити на дірку, у мене не вкладається в голові. А тепер у мене квітучий Донецьк тільки по ночах у сні», – додає інший користувач.

Також у мережі відзначають, що зараз їдуть навіть ті, хто пережив час бойових дій, «саме пекло війни» і повну відсутність зарплати.

Раніше ми писали про те, що якщо зовсім недавно окупанти ускладнили до неможливості виїзд з підконтрольних бойовикам територій в Україну та Росію, то тепер черга дійшла і до «міжреспубліканського» сполучення.

Щоб покинути межі «республіки», людям необхідно отримати спеціальні види дозволів. Причому це стосується не тільки поїздок в сусідню «ЛНР», але «подорожей» по місцю.

Нагадаємо, окупанти вирішили залишити жителів ОРДЛО без вищої освіти.

Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилін вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

Також Politeka писала, що Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".