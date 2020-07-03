Названі депутати, які найчастіше голосує врозріз з позицією фракції, в яку вони входять
Таку інформацію оприлюднила громадянська мережа «ОПОРА» проаналізувала голосування народних депутатів за період роботи парламенту цього скликання.
Так, головними "дисидентами" стали депутати Петро Порошенко ( «Європейська солідарність») і Олександр Дубинський ( «Слуга народу») найменш синхронно голосують з фракціями, в які вони входять.
Показник голосувань Перта Порошенко проти лінії фракції становить 62,3%.
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В «Слузі народу» менше з фракцією голосує Олександр Дубинський. Показник його голосувань проти лінії фракції становить 75,2%.
У фракції «Опозиційна платформа - За життя» більше проти фракції голосує Ігор Абрамович. Його показник голосувань становить майже 63%.
Раніше ми розповідали, що Володимир Зеленський думає про розпуск Ради. За словами експерта Олександра Кочеткова, причиною можливого перезавантаження парламенту стане "фінансово-економічна" біда, яка вже визріває на наших очах.
"Чисто по-людськи Зеленському хочеться на когось відірватися, показати, так би мовити, крутизну і характер. Скептики заперечують, що в разі дострокових парламентських виборів президент втратить свою унікальну монобільшість", - стверджує він.
Експерт не сумнівається, що Володимир Зеленський вже втратив контроль над монобільшістю в Раді і всі голосують так, "як вказують їм їх реальні господарі".
Нагадаємо, Офіс Зеленського залякав українців новими жорсткими заходами з карантину і штрафами.
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