Політик міг бути "зв'язковим" між СРСР і терористами

У біографії російського президента Володимира Путіна знайшовся ще один вельми неприємний факт

У часи роботи в німецькому Дрездені в якості агента КДБ нинішній глава РФ міг співпрацювати з лівим терористичним угрупуванням «Фракція Червоної армії» (RAF), що виступало проти Заходу. Таку інформацію опублікувало видання Politico у статті «Чи підтримував Путін антизахідних терористів, коли був молодим офіцером КДБ?», вказавши джерелом колишнього члена угруповання.

Серед іншого Путін міг займатися постачанням терористів грошима і зброєю.

Як повідомляють журналісти, у Дрезден Путін прибувши в 1985 році і, за словами начальника зовнішньої розвідки Штазі Маркуса Вольфа, був «ніким». Про «буденність» цієї служби пізніше розповідав і сам Путін.

Однак існує думка, що роль ВВП була явно применшена. Образ «сірої миші» став прикриттям для незаконної діяльності, яку молодий агент КДБ розгорнув у Німеччині по дестабілізації ситуації в Європі.

Джерело видання запевняє, що напередодні краху НДР RAF активно співпрацювала з СРСР, який постачав їм гроші і зброю. Завдяки цьому члени Фракції могли тероризувати Західну Німеччину, влаштовуючи вибухи, викрадення, вбивства, пограбування банків. Вони також підкладали бомби на військових базах США, що забрали життя не одного американського солдата.

За словами джерела, Путін був одним зі «зв'язкових», а зустріч терористів з ним проходила в одному з будинків Дрездена, куди їх доставляли агенти Штазі. Інформатор підкреслив, що нинішній російський президент ніколи не інструктуював їх безпосередньо. Він та інші члени КДБ спочатку розпитували їх про цілі, а потім пропонували свої. Крім того, RAF передавало КДБ список необхідного, і це, найчастіше, були зброя і гроші, які доставлялися в раніше обумовлене таємне місце.

Джерело підкреслило, що члени угруповання були корисними ідіотами для Радянського Союзу.

У той же час в Politico акцентували увагу читачів на те, що прямих доказів співпраці КДБ ф особисто Путіна з терористами RAF надано не було. Однак наближена до Кремля особа намагалася відрадити журналістів від розслідування зв'язку Путіна з Фракцією, пояснивши, що тема – занадто «чутлива» для російського президента. Тому, чим займався глава РФ в далекі 80-ті в Німеччині, досі залишається загадкою, оскільки напередодні розпаду Східної Німеччини КДБ встиг вивезти або знищити всі секретні документи.

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