Ностальгія українців з СРСР повністю лежить на плечах влади
Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політолог Валерій Клочок.
До такого висновку він прийшов, проаналізувавши останні дані КМІС.
"Звичайно, що за неповні 30-ть років незалежності і не варто було очікувати повного, безповоротного і безапеляційного неповернення в СРСР. Але те, що кожен третій українець сумує за Совєтами, то це наслідок бездарності правлячої еліти", - упевнений політолог.
"Тут навіть і додати щось важко. Якби керували нормально, менше крали (я навіть не кажу «зовсім»), то і відсоток був би в рази меншим", - вважати експерт.
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Клаптик також висловив своє здивування результатами опитувань, в якому молоді люди схвально відгукувалися про СРСР.
"Звичайно має значення і вік опитуваних: чим старше тим більший відсоток. Але молодь! Якщо молодь, яка вдвічі молодша за мене, шкодує за тим, чого навіть і не бачила і не нюхала?! Жесть! Орати і орати! Сіяти і сіяти!", - уклав політолог.
Раніше екс-президент України Віктор Ющенко висловив думку, що спадщина СРСР досі існує в головах українців, але це не так погано.
"У нас різні пам'ять, у нас різні церкви, у нас різна мова. Безумовно, у нас різні герої, коли ми говоримо про 45 мільйонів. Але слово "різне" – це не означає, що це "протилежне". Тут є велике поле для національного діалогу та зближення", - зазначив колишній політик.
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