Ностальгія українців з СРСР повністю лежить на плечах влади



Як передає Politeka.net, таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політолог Валерій Клочок.



До такого висновку він прийшов, проаналізувавши останні дані КМІС.

"Звичайно, що за неповні 30-ть років незалежності і не варто було очікувати повного, безповоротного і безапеляційного неповернення в СРСР. Але те, що кожен третій українець сумує за Совєтами, то це наслідок бездарності правлячої еліти", - упевнений політолог.

"Тут навіть і додати щось важко. Якби керували нормально, менше крали (я навіть не кажу «зовсім»), то і відсоток був би в рази меншим", - вважати експерт.

Клаптик також висловив своє здивування результатами опитувань, в якому молоді люди схвально відгукувалися про СРСР.