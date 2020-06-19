Українські представники ресторанного бізнесу висловилися про скандал з відсутністю російської мови в МакДональдз



Думки українців зібрали MMR.UA.

Результати опитування були майже одностайні.

"Взагалі не бачу в цьому проблеми. Всі розуміють українську. Так можна було б додати й інші мови, можливо, це й планувалося", - упевнений співвласник ресторану.

Одна з опитаних висловила досить радикальну думку у зв'язку зі цю ситуацією.



"Якщо у громадянина України, який розмовляє в побуті будь-якою мовою, проблема з тим, що до нього в Україні звертаються по-українськи, значить, він обрав не ту країну для громадянства. І, значить, треба міняти країну громадянства. Без варіантів", - зазначила дівчина.

Нагадаємо, що в мережі звернули увагу на те, що McDonalds в Україні пропонує тільки дві мови меню – українська та англійська.

Можливість вибрати російську мову в терміналі самообслуговування в ресторанах відсутня.

Раніше ми повідомляли, що політолог Юрій Романенко також відреагував на позицію фаст-фуд мережі.

«Коли наші потреби ігноруються, а от обов'язку годувати цього марного упиря постійно розширюються. Ну так нехай годують тоді його чисто україномовні, коли недодержава під них розраховане. А я теж хочу, щоб мене обслуговували російською, якщо я того побажаю. Чому в мене має бути менше прав, ніж у інших таких же громадян», – написав він.

Нагадаємо, влади України здійснили недозволену помилку: "Зметуть вже восени, якщо...".

Як повідомляла Politeka, одесит придумав покарання для тих, хто відмовляється відповідати українською.

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