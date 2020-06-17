Російський президент Володимир Путін вирішив себе ще більше убезпечити від зараження китайським вірусом

В резиденції глави РФ в підмосковному Ново-Огарьово з'явився спеціальний тунель для дезінфекції та захисту від небезпечної інфекції.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Принцип його роботи полягає в тому, що кожен відвідувач, який проходить через тунель, опиняється в «дрібнодисперсному водному тумані», що покриває одяг і відкриті ділянки тіла дезинфікуючим розчином.

За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, ще два таких же тунелі для дезінфекції встановлені в Кремлі.

В соцмережах подібні запобіжні заходи не залишилися непоміченими і викликали відповідну реакцію.

«Не здивуюся, якщо сам ВВ спить в дезінфікуючому ліжку, як вампір)», «Прямо як у фільмах про божевільного диктатора», «Пам'ятається, руських князів, які приїздили на уклін до хана в орду, проганяли між рядами палаючих багать – щоб очистити від злих помислів і вигнати бісів. Багато відмовлялися від цього приниження. Ну, їх вбивали, природно. Хто-небудь відмовився йти тунелем із сучасних то князів?», «Високоякісний клінічний тунельний ідіотизм!», «Світло в кінці тунелю буде?», «А якщо хтось тунель перекриє? Ризикований у нас цар!».

Тим часом статистика по коронавирусу в Росії не вселяє оптимізму. Кількість хворих перевищила 553 тисячі осіб, загиблих – 7478. При цьому наміри провести голосування щодо поправок до Конституції у влади тверді як ніколи.

Сам же Путін останнім часом не з'являється на публіці, обмежуючись відеозверненнями. Він навіть не приїхав на освячення храму ЗС РФ в Підмосков'ї.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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