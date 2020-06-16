Незаконні збройні формування Росії на Донбасі ввечері 15 червня обстріляли житлові квартали Авдіївки, в результаті чого отримала поранення мирна мешканка.

Про це передає Politeka.net з посиланням на сторінку штабу ООС Facebook.

Вогонь вівся по напрямку від селища Яковлівка, повідомили на сторінці.

“Мінно-вибухову травму і сліпе осколкове поранення поперекового відділу спини місцева жителька отримала у дворі власного домогосподарства близько 21:00. Громадянку доставили в реанімаційне відділення Авдіївської центральної лікарні і надали їй медичну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Стан її здоров'я задовільний. В результаті обстрілу було пошкоджено прибудинкова територія – шиферна огорожа.

Раніше повідомлялося, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи висунула нові вимоги окупантам.

зокрема, заявлено про необхідність повного відновлення дії українського законодавства на захоплених територіях, а також відновлення систем оподаткування та розрахунків в рамках українського правового поля та інвентаризація всіх підприємств. Ультиматум був висунутий 15 червня під час продовження засідання ТКГ.

Повідомляється, що однією з умов є проведення інвентаризації як державного, так і приватного майна.

Також ми писали про те, що шахтарі окупованого Донбасу, не отримуючи зарплати по півроку, заявили про те, що хочуть "повернути все, як було".

Про це в Твіттері писав український блогер та журналіст Денис Казанський з посиланням на сторінку в Фейсбуці "Шахти" Ніканор-Нова".

"Шахтарям ОРДЛО більше не подобається "русский мир", шкода, що знадобилося стільки жертв і часу, щоб зрозуміти очевидне", - йдеться в пості Казанського.

Нагадаємо, що в мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж в Чорнобилі: "Самі цього хотіли, тепер мають"

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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