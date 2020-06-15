Один з лідерів бойовиків був ліквідований

Українські військові помстилися за смерть своїх десантників і у відповідь ліквідували одного з ватажків "ЛНР" Олега Анащенко, причетного до загибелі десантників 25-ї ОМБр під час катастрофи Іл-76 під Луганськом.

Передає Politeka.net з посиланням на пост прес-секретаря МВС Артема Шевченка на його сторінці в соціальній мережі.

За його словами, майже через три роки після загибелі українських десантників, спецназ ВСУ провів спецоперацію на окупованій території, ліквідувавши Анащенко. На момент загибелі він обіймав посаду голови управління так званої "народної міліції ЛНР".

Шевченко підкреслив, що саме Анащенко влітку 2014 року керував протиповітряною обороною луганських бойовиків і особисто організував атаку на український транспортний літак Іл-76, в результаті якої загинули 40 десантників і 9 членів екіпажу.

Раніше повідомлялося, стало відомо, що Україна має намір досягти успіху у війні проти Росії на Донбасі.

Заради досягнення миру на Донбасі Україна готова використовувати "наступальну дипломатію", яка змусить росіян піти на конструктивні кроки щодо окупованих ними територій.

У спілкуванні з журналістами Дмитро Кулеба також озвучив три основних методи досягнення мети в дипломатії.

"Перший – це активно щось робити, нав'язуючи свою порядку денного, свої ідеї і змушуючи партнера реагувати. Другий – це нічого не робити, тоді речі, як правило, вмирають самі собою або тебе заганяє партнер, який щось робить. І третій – імітувати, що ти щось робиш, але насправді нічого не робити", – затверджує міністр закордонних справ в інтерв'ю журналістам.

Також ми писали, що бійці ВСУ завдали нищівного удару, знищивши цілий взвод ворожих розвідників на Донбасі.

Про це у своєму Facebook написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».

Він поділився скрінами публікацій сепаратистів із соцмереж, в яких вони скаржилися на ліквідацію розвідгрупи бойовиків українськими бійцями. Окупанти пишуть, що в районі Санжаровки ВСУ завдали мінометний удар по бліндажу терористів, в якому перебувало семеро осіб. Всі бойовики в результаті атаки були ліквідовані.

«Дорога на Санжаровку відкрита, а звідти 9 км до Дебальцеве», - йдеться в публікації.

Сам Штефан уточнив, що успішна операція ВСУ відбулася 12 червня у відповідь на провокацію з боку російських окупантів.

Нагадаємо, бійці ВСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.

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