Колишній ватажок «ДНР» Ігор Стрєлков-Гіркін вибухнув черговою порцією одкровень

На своїй сторінці в соціальній мережі бойовик, який керував захопленням Слов'янська, написав про те, що війна на Донбасі може скоро закінчитися.

На думку Стрєлкова, зараз Київ із «заокеанськими партнерами» вирішує питання про те, як повертати регіон, причому не виключає і силовий варіант.

Слова влади ОРДЛО про те, щоб розширити кордони республік і дійти до Києва, він майже прямим текстом називає порожніми обіцянками.

«Головне питання в тому, чи вважають «дорогі заокеанські партнери» зараз момент зручним для повного розгрому республік й остаточної дискредитації Путіна перед його власними росіянськими «силовиками» чи не вважають», – пише він.

Гіркін відзначає той момент, що до Києва ЗС РФ точно не підуть.

«А за яку-небудь відбиту Авдіївку можна ТА-А-АКИХ нових санкцій наплодити, що «мало не здасться». З іншого - ще не факт, що взагалі доведеться віддавати навіть зазначену Авдіївку, оскільки у кремлівських гномів зараз є завдання важливіші, ніж рятувати якийсь «токсичний актив» у вигляді двох невизнаних республік», – натякає Гіркін.

Щоб виправдати провал на Донбасі, у Путіна можуть знайти крайніх.

«Можуть і просто пояснити все ще наляконому зняти намордники лохторату, що «ледачі шахтарі не захотіли самі себе захищати». І тоді все закінчиться за три доби основних боїв і потім ще двох-трьох тижнів на зачистку», – резюмував терорист.

Раніше Гіркін заявив, що на основних ділянках бойового зіткнення в "ЛДНР" - відносне затишшя, але в той же час, як доповіла «розвідка ЛДНР», прогнозує «раптовий наступ ЗСУ».

Крім того, він вважає що у влади невизнаних республік почалася паніка з цього приводу.

Ми також писали, що Гіркін вважав російського президента розумним політиком, але на ділі той виявився дуже недалекоглядним. Як зазначив бойовик, Путін не передбачив міжнародні санкції, які пішли за зухвалою анексією Криму.

Нагадаємо, ЗСУ потужно помстилися бойовикам на передовій.

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