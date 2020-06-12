Може президентові настав час прислухатися до простих українців?

Україні озвучив спосіб стати Україні незалежною газовим державою



Слова Андрія Нечая наводить "Щойно".

"Президент Володимир, я вже задовбався Вам писати. Якщо Ви і Ваші радники не знаєте в Україні розвідано запасів газу більше трильйона кубів! При середньому видобутку 5-7% ми повинні видобувати близько 60 мільярдів кубів газу щорічно і стати енергетично незалежними вже давно!", - зазначив він.

У зв'язку з цим, він зробив кілька пропозицій.

"Найміть три бригади бурильників — а найкращі у світі — тобто українці — де тільки не працюють! — я готовий очолити процес, маю величезний досвід глибокого буріння — за життя пробурив сотні км", - заявив він.

За словами українця, для поліпшення ситуації знадобиться не так багато часу.

"За пів року ми за невелику зарплату доведемо видобуток газу до 60-80 мільярдів кубів. Це буде найкращим подарунком, який Ви зробите!", - вважає Нечай.

Крім того, у приклад він навів США, де видобувається 750 мільярдів кубів на рік, а в Україні лише 17.

Також він представив свої пункти, які посприяю виконанню задуманого.

1. Україна повинна довести видобуток власного газу до мінімум 100 мільярдів кубів! Це можна зробити за 1-2 роки максимум, витративши значно менше ніж 40 мільярдів гривень!

2. Для розвитку власної промисловості і використання населенням залишити 40 мільярдів кубів – це більш, ніж достатньо! Зараз використовуємо 30. Газ населенню має бути безкоштовним згідно Конституції України! — і максимально недорогим для потреб власної промисловості.

3. 60 мільярдів продавати в Європу, рятуючи газотранспортну систему від знищення і заробляти мінімум 20 мільярдів доларів в рік!

За його словами, після виконання цих пунктів Україна зможе стати не тільки незалежною державою в газовому плані, але й відібрати в РФ весь ринок.

"І для цього потрібно одна дрібниця: щоб президент був патріотом і захотів щастя Україні і попрацювати пару років не язиками, а до кривавих мозолів, як коли ми в далекому Сибіру при мінус 50-55", - уклав він.

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