Після скульптора, який ліпив півнів, танки та інші «шедеври» з гною, Якутія явила світові талант своїх кондитерів

Про нього у своєму Twitter розповів користувач George Costanza.

Він опублікував кілька знімків з виставки тортів до Дня Росії на тему ««Вожді і лідери Росії», які являють собою голови політиків. На вітрині в одній з пекарень-кондитерських Якутська представлені прототипи Володимира Путіна, Бориса Єльцина, Михайла Горбачова, Леоніда Брежнєва, Йосипа Сталіна і Миколи II.

В Якутии ко Дню России подготовили выставку тортов «Вожди и лидеры России». "Головы сделаны в натуральную величину и полностью съедобны. Примечательно, что за голову каждого лидера выставлена своя цена. Так, голову-торт действующего президента предлагается купить за 6900 рублей». pic.twitter.com/LzJy1qRCzc — George Costanza (@Dodeskaden2) June 11, 2020

«Голови зроблені у натуральну величину і повністю їстівні. Примітно, що за голову кожного лідера виставлена своя ціна. Так, голову-торт чинного президента пропонується купити за 6900 рублів», – йдеться у підписі до знімків.

За словами авторів цих «шедеврів», торти відрізняються не тільки за виглядом і ціною, але і за смаком. Крім того, за їх словами, покупці цікавляться і лідерами інших країн, наприклад, тортом у вигляді голови президента США Дональда Трампа.

У свою чергу користувачі відзначили, що голова Сталіна більше схожа на актора Олександра Панкратова-Чорного, а Путін – на ведучого «КВН» Олександра Маслякова. Також вони гадають, хто ризикне підняти ніж на чинного главу РФ.

«Якути, просто бомба, талант! Ї*ашать із крайності в крайність, то танк з ла*на, то вождя з пряника», «Перші дві голови - Масляков і Панкратов-Чорний, так бачу», «Якутський скульптор, який зліпив з ла*на і палиць, домігся б більшої подібності, ніж заявлені кондитери))», «Того, хто відріже голову Путіну, можна відразу саджати за дії, що порочать честь президента», «Тааак, за 6900₽ я впевнено можу гризти вуха, в'їдатися в очі, відкручувати ніс і різати губешки. Це буде образою влади чи...? Треба б брати)). Хоч так», «Будете їсти, остерігайтеся печії», – іронізують під публікацією.

Нагадаємо, росіян привітали з Новим роком скульптурою з гною.

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