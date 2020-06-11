В мережі показали стан української ділянки дороги міжнародного значення



Як передає Politeka.net, відповідні фото опублікував Олександр Островський в Facebook.

Дану ділянку дороги можна сміливо охрестити найгіршим в Україні.

Як повідомив автор публікації, вона розташована в Миколаївській області.

"Дорога на Кропивницький. Траса Кишинів - Полтава", - написав він.

варто відзначити, що ця ділянка дороги відноситься до трасі міжнародного значення Полтава-Кишинів М13

На кадрах можна побачити дійсно жахливий стан дорожнього полотна: безліч величезних валунів, ям і нерівностей кожен день доводиться об'їжджати автомобілістам.

Користувачі мережі не приховували свого обурення в коментарях, але були й ті, які поставилися до даних знімків з гумором.

"Я теж фотографував....поляки, німці, так і просто нормальні люди не вірять, що це дорога", В Миколаївській області це загальноприйняті норми. Або там гроші почали розкрадати з 91-ого року або таке керівництво(, в місті ям не багато, але горбів, по бурковке їдеш", "Не вистачає свіженьких лежачих поліцейських. Але нічого, думаю скоро покладуть", "За останні 30 років нічого не змінилося", "Ну, норм, підсохло!) Головне, видно куди їхати!))) Останній раз через болото на дотик їхав!", "Головне, що є напрямок. А ви ще й ноете", - писали під постом.

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