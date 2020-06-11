Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зробив несподівану заяву про концерти в Російській Федерації

Так, він заявив 2018 року, що дуже скучив за своєю російською публікою. За його словами, він скучив за "своїм людям" в Росії. У той же час, він вважає, що став заручником кривавих дій узурпаторської влади в Росії.

Співак вважає, що став заручником своєї ж совісті, пише "РБК - Україна".

"Я дуже скучив за своєю російською публікою. Дуже скучив, аж до сверблячки в кістках! Я так скучив за своїм людям в Росії! І мені так прикро, що між нашими країнами йде війна. Мені прикро, що я фактично став заручником своєї ж совісті, заручником кривавих дій узурпаторів влади в Росії. Так сталося, але я дуже сумую за тим, кого я там знав і кого дуже люблю зараз", - каже музикант

Пояснюючи свою позицію, Хливнюк згадав Ганді.

"Він говорив про політику, але це підходить і для медіа теж. Він говорив: "Спочатку тебе не помічають, потім над тобою сміються, потім з тобою намагаються боротися. Потім тебе люблять, а потім – все спочатку. Кожну людину турбує, чи залишиться пам'ять про нього. Це вже, вибачте, Іліада. Людей турбує нескінченність часу. Нас турбує, чи будуть у майбутньому пам'ятати, як ми любили, як відчайдушно боролися", - сказав виконавець.

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