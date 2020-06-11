На окупованому Донбасі відбуваються масові мітинги шахтарів, російськи найманці затримали десятки місцевих активістів, але частина шахтарів залишилася під землею та оголосила голодування з метою тиску на так звану владу «ЛНР».

Про це передає Politeka.net з посиланням на російський сайт "EADaily".

"10 червня шахтарі пішли на ще більш радикальний крок - оголосили голодування під землею ( "хліб і вода"), а напередодні висунули додаткові вимоги, серед яких - звільнення затриманих активістів, а також гарантії безпеки сім'ям і самим страйкуючим в разі завершення страйку з боку керівництва "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Уточняється, що станом на ранок 11 червня, з 22 затриманих активістів, частину відпустили. Втім до спілкування вони не охочі.

"Однак говорити що-небудь публічно і спілкуватися з пресою вони побоюються - їх випустили під підписку про нерозголошення протягом десяти років", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 14 осіб з 22 були заарештовані минулої неділі. Всі вони працювали на шахті "Білоріченська", яка планувала приєднатися до страйку в понеділок. Однак роботу шахти встигли призупинити, спрацювавши на випередження. В даний час шахта працює тільки на водовідлив.

"У тому, що зараз відбувається в ЛНР, є цілком конкретні винуватці. Це, з одного боку, цілком конкретні люди, які вирішили реструктуризацією вугільної галузі, приховати розкрадання коштів в особливо великих розмірах і списати всі борги шахтарів (в надії, що вони все стерплять). І, з іншого боку, цілком конкретні люди, яким спала на думку думка блокувати зв'язок і соцмережі та інші речі знаходяться за межею здорового глузду. У всіх винних є імена і прізвища, це не абстрактне "уряд ЛНР", - пише видання з посиланням на власні джерела в "ЛНР".

Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Луганської області бойовики почали переслідувати родичів шахтарів, які страйкують через невиплату зарплати.

Цю інформацію оприлюднило видання GUILDHALL.

Бойовики викрадають як самих шахтарів, так і їх близьких, після чого відправляють на підвали «МДБ», де жорстоко катують. При цьому серед викрадених – навіть вагітні жінки.

Разом з тим в Антрациті, Стаханові, Брянці та навіть Алчевську окупанти блокують доступ до інтернету та мобільний зв'язок, щоб відомості про події не просочилися за межі «республіки». Тим не менш, про ситуації вже повідомляють навіть великі російські ЗМІ.

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбас.