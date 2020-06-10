Лідер української рок-групи "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів про подвійні стандарти в Україні

На його думку, в Україні не повинно бути політики подвійних стандартів, згідно з якою українським зіркам заборонено виступати в Росії, в той час, як депутатам вести бізнес можна.

Про це він висловився 2018 року в інтерв'ю Яніні Соколової для програми "Рандеву" на "5 каналі" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Можливо є якісь замовлення, можливо хтось там впливає на це все. Тому що є, власне, музиканти з великим піар-штатом, які там працюють. Можливо таким чином вони допомагають труїти одного або кількох музикантів, які виступають", – заявив Харчишин.

На його думку, в ситуації конфлікту між Україною і Росією не повинно бути ніяких подвійних стандартів.

"Я розумію, що це публічні люди. Вони всі дивляться і вони можливо якийсь приклад показують, але не повинно бути подвійних стандартів. Ця тема така заїжджена, але насправді має бути на всіх планках бізнесу, в тому числі і в шоу-бізнесі", – підкреслив він.

Харчишин також додав, що крім музикантів, у Росії ведуть бізнес українські депутати.

"Якщо ми не їдемо виступати, то ми припиняємо будь-які стосунки з російським бізнесом. І не повинно бути так, як серед депутатів. Я знаю, що є бізнес у депутатів у Росії. Тобто в Україні не повинно бути політики подвійних стандартів, згідно з якою українським зіркам заборонено виступати в Росії, в той час, як депутатам вести бізнес можна. І ми продовжуємо торгівлю з окупантом, відкрито чи закрито", – резюмував він.

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