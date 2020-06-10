Його поховали поруч з матір'ю

В Х'юстоні пройшли похорони Джорджа Флойда, вбитого поліцейським при затриманні



Золотий труну везли в скляному ящику на кінній бричці, запряженій білими кіньми.



Попереду всіх йшов шеф поліції міста, який підкидав кулак вгору. Такий же жест повторювали інші учасники церемонії.

Тисячі людей, що зібралися на траурну процесію, скандували ім'я афроамериканця по дорозі на цвинтар.

Родичі прийшли попрощатися з ним у білому одязі, а золота труна з тілом Флойда повезли на цвинтар.

Нагадаємо, протести і погроми в США почалися саме з-за смерті Флойда, якого при затриманні буквально задушили поліцейські.

Все сталося через те, що продавцю здалося, що той намагається розрахуватися фальшивою 20-доларовою купюрою. У мережі з'явилися кадри, як поліцейський надавив коліном на горло лежачого 46-річного Дорджа Флойда і здавлював поки той не перестав проявляти ознаки життя.

На запису, яка згодом розійшлася по соцмережам, чути, як затриманий скаржиться, що йому нема чим дихати. В результаті інциденту, були звільнені чотири копа.

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