За минулу добу, 9 червня, російські окупанти провели 16 обстрілів по позиціях ЗСУ на Донбасі.
Передає Politeka.net з посиланням на прес-центрі ООС.
«За минулу добу збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Схід» вогонь вівся:
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- у Мар'їнки тричі стріляли з гранатометів різних систем;
- по захисникам Старогнатовки вдарили з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- у Широкіно найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки бойовики застосували вогнепальну зброю.
В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» бойовики вдарили:
- по два рази в Орехово і Хутора Вільного окупанти застосували 120 мм і 82 мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю;
- поблизу Шумів і двічі у Луганського вдарили з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поруч з Кримським стріляли з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів;
- по захисникам Новотошковского вдарили з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
«Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення», – розповіли в ООС.
Уточнюється, що українські військовий дали сильний вогонь у відповідь по силам ворога, і таким чином «втихомирили» російських бойовиків.
За даними розвідки, 9 червня Об'єднані сили знищили одного окупанта і ще чотирьох поранили.
Раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" підірвали автомобіль підрозділу Нацгвардії, яке приносить багато клопоту бойовикам.
Про це у своєму Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов, передає Politeka.net.
За його словами, НП сталася вчора, 9 червня, у прифронтовій Авдіївці.
"О 9.30 в районі палацу культури Авдіївського коксохіму бронеавтомобіль НГУ підірвався на міні. У машині перебувало 10 бійців одного з підрозділів, всі вони завдяки захисту "Спартана" залишилися живі, відбулися травмами. Можна стверджувати, що це не випадковий наїзд на свою стару міну - а цілеспрямована диверсія", - стверджує Бутусов.
Нагадаємо, що українська армія здивувала результатом у світовому рейтингу військ.
Як повідомляла Politeka, українські військові вразили командира НАТО.
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