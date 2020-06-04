Сьогодні стало відомо, що у російському місті Норильськ стався витік майже 20 тис. тон нафти в місцеві річки і забруднило ґрунт.

Дослідження NASA у 2018 році визнало Норильськ одним з найбрудніших міст планети. Передає Politeka.net.

Зазначається, що президент РФ Володимир Путін запровадив надзвичайний стан в регіоні, сповіщає Голос Америки. Пресслужба Слідчого комітету РФ повідомила, що витік стався в результаті «просідання бетонного майданчика і руйнування резервуара».

Прорив резервуара стався у п’ятницю на підприємстві «Норнікель», повідомили ЗМІ. Руйнуванню могло сприяти потепління клімату та танення вічної мерзлоти, припускають у російських ЗМІ.

«Інцидент призвів до катастрофічних наслідків і вплив цього буде відчутний ще роки, - цитує CNN заяву Сергія Верховця, координатора російського представництва міжнародного Фонду дикої природи. «Померла риба, забруднилось пір'я птахів, отруєні тварини».

Раніше повідомлялося, що моторошна ЧП сталася в Норвегії на мисі Кракнесет у муніципалітеті Альта. Сейсмічна активність призвела до виникнення сильного зсуву. Під час природного лиха величезний шмат землі на узбережжі буквально відколовся від материка і почав відпливати в море, поступово занурюючись під воду. При цьому на ньому розташовувалися житлові будинки.

Свідком катастрофи виявився норвежець, який почув сильний шум і виглянув у вікно. Побачивши, що відбувається, він вибіг на вулицю, забрався на найближчий пагорб і почав знімати зсув на відео (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). На кадрах можна побачити, як будинки і машини буквально плавають в морі після НП.

Нагадаємо, НП сталася під Одесою: зсув забрав життя людей, кадри руйнувань.

Як повідомляла Politeka, на узбережжі Чорного моря обрушився великий зсув, з'явилося відео.

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