Телеведучий Олександр Масляков висловився про перший рік президентства Володимира Зеленського

Свій коментар він дав виданню KP.RU.



За його словами, він мало стежить за Україною, але все ж дав оцінку ситуації в країні.

"На мій погляд, мало що змінилося на Україні, на превеликий мій жаль. Не знаю, не бачу, чесно кажучи, докладно. Але, мені здається, говорити про те, що проблеми відразу або протягом року пішли кудись, і незалежна Україна на чолі з незалежним президентом Зеленським розцвіла, - такого відчуття немає", - зазначив він.

Також телеведучий знехотя, але все ж оцінив дії Володимира Зеленського на посту президента України.

"Давайте тоді скажемо так. Президент Зеленський не такий блискучий, як гравець у КВК Вова Зеленський. Ось цією формулою можна і обмежитися", - зазначив він.