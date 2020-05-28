Тепер все стало на свої місця

Манія величі і палкий патріотизм в РФ пов'язаний з Україною



Таку думку озвучив соціолог і публіцист Ігор Эйдман "Главреду".

За його словами, "росіяни – не якісь довбонуті патріоти, які готові були заради величі імперії "затягнути пояси і піти в бій".



Соціолог впевнений, що все почалося в 2014 році, коли в РФ розкрутили по телебаченню анексію Криму, створили образ ворога з України і накачали ура-патріотичний психоз.

"Такий психоз завжди настає, коли починається війна. Так було й раніше, наприклад, під час Першої світової війни. Коли почалася війна, ура-патріотичний психоз був у всіх країнах і містах: у Берліні, Петербурзі, Парижі, Лондоні натовпу людей кричали "Батьківщина або смерть!" і йшли вербуватися в армію", - зазначив він.

У той же час, фахівець вказав на те, що цей психоз "обернувся повною протилежністю".

"Через три роки після 1914-го, тобто в 1917 році, люди кидали все, шинелі і гвинтівки, і бігли, їм було наплювати вже, захоплять їх німці чи ні – було не до цього", – нагадав він.

Соціолог впевнений, що схожа ситуація в РФ склалася і після анексії Кримського півострова.

"В 2014 році, як раз через сто років, в Росії знову накачали цей ура-патріотичний психоз. У людей було відчуття війни. Був створений образ ворога", - уклав він.



Раніше ми повідомляли, що актор театру і кіно Валерій Чигляєв висловився про патріотизм в РФ і Україні.

Він упевнений, що поняття слова "патріот" в наш час має зовсім неправильне значення.

"Певні сили, що в Росії, що в Україні, колись облюбували бренд на поняття «патріот». Є кілька пунктів, при невиконанні яких ти не можеш вважатися патріотом. Наприклад, в Росії ти повинен ненавидіти українців, а в Україні ти повинен ненавидіти росіян. І якщо ти не згоден з цим, то ти не патріот. Слово «патріот» знайшло якийсь нехороший сенс", - зазначив він.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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