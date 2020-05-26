Режисер-документаліст Ігор Лопатьонок, який працював над скандальним фільмом "У боротьбі за Україну", висловився про президента РФ Володимира Путіна

Так, режисер порівняв президента Росії Володимира Путіна з Володимиром Леніним. За його словами, їх перше знайомство залишило саме таке враження.

Таку думку він висловив в інтерв'ю 2019 року порталу 360.

"Ми тоді знімали в саду, біля фонтану. У мене було дуже особливе враження. Було враження, що я бачу не Путіна… ну, якусь не зовсім людину… ніби переді мною стоїть це Ленін. Я знаходився в Кремлі, а це Ленін, а не Путін", - зазначив він.

Крім того, він звернув увагу на те, що на зйомках фільму про Україну, Лопатенок зазначив, що Путін виглядав досить втомленим після безлічі зустрічей.

Також раніше повідомлялося, що російський режисер Віталій Манський не побоявся розкритикувати президента РФ Володимира Путіна. Так, він вважає, що президент РФ Володимир Путін вже не є людиною і не має влади.

"Путін вже не людина, а так сказати, з плоті і крові. Це якийсь дракон. Шварцевський дракон, якого навіть Путін сам персонально перемогти не може. Тобто в принципі в Путіна вже як такого, на мій погляд, влади немає", - сказав він.

Режисер впевнений, що одного разу Путін прокинеться і зрозуміє, як він зробив багато помилок, але буде пізно.