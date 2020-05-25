Російський "Газпром" може втратити вплив на світовому газовому ринку
Про це йдеться в матеріалі haqqin.az.
Причиною такого перевороту стала заява міністра енергетики Катару, в якому він анонсував збільшення кількості видобутку газу компанією Qatar Petroleum - головним конкурентів Газпрому.
Більш того, Катар не боїться ціновій війні, оскільки є найбільш ефективним виробником.
"По суті, це оголошення війни Газпрому і Москві, газовий експорт якої забезпечує суттєві вливання у федеральний бюджет. Не викликає сумніву, що світовий ринок газу, де ціни за два останні роки і так впали в 5 разів, надовго загрузне в цінових війнах", - йдеться в статті.
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Експерти, коментуючи таке рішення Катару, відзначають, що країна незабаром стане світовим лідером на ринку ЗПГ.
Водночас, російський Газпром страждає від фантастичних збитків, і вже в цьому році може втратити до $20 млрд доларів від експорту.
До того, підписання Туреччиною і Катаром валютного свопу на $15 мільярдів і зниженні в сім разів експорту російського газу до Туреччини говорить про те, що надія в РФ залишається тільки на Китай, але газопровід «Сила Сибіру» не виправдовує своїх очікувань. В такому випадку вартість газу продовжить знижуватися і Росії буде невигідно продавати блакитне паливо за своєю ціною.
Нагадаємо, 9 березня Росії настав чорний день – через падіння цін на нафту різко підскочив курс долара і євро.
Тоді долар торгувався на рівні 72,8 рубля, а євро оцінювався в 82,9 рубля.
В останній раз долар перевищував позначку у 73 рублі в березні 2016 року, євро не піднімався вище 83 рублів з лютого 2016 року, відзначає агентство.
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