Астролог Павло Глоба передбачив коли і чим закінчиться конфлікт на Донбасі
Про це повідомляє esoreiter.ru.
За його словами, зірки вказують на швидке завершення війни на Донбасі і стверджує, що військові дії в східній частині України завершаться вже в цьому році.
"Що стосується України, то для неї прогноз цілком оптимістичний. У 2020 році закінчиться багаторічна війна на сході України", - цитує видання астролога.
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Але на цьому для України хороші новини закінчуються.
За словами астролога, окуповані території РФ, швидше за все, увійдуть в склад Росії. Більш того, Глоба стверджує, що Кримський півострів поки повернеться в Україну.
Глоба також спрогнозував, що чекає влади РФ, і зокрема, Володимира Путіна.
"Чинна модель влади піде в минуле, а країну чекає нова політична модель управління. Революції не буде, а ось зміни обов'язково будуть", - зазначив він.
Раніше Глоба розповідав коли закінчиться пандемія.
Астролог запевняє, що входження Чорної Місяця в Знак Овна провокує появу великих політичних проблем і заразних смертоносних хвороб на кшталт "китайського" вірусу.
Коронавірус астролог порівняв з епідемією чуми в 14 столітті, але пандемія нашого часу закінчиться швидше ніж в середньовіччі.
За його словами, вже 2020 року вона повинна піти на спад вже в початку літа, однак Чорна Місяць пробуде в Овні аж до 20 жовтня.
Саме тому, вірус не відпустить людство аж до середини осені.
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