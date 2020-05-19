Російський актор Олег Басилашвілі розкритикував пропагандистів за заклики до війни на Донбасі

Він засудив росіян, які підтримують конфлікт, під час інтерв'ю виданню "Росбалт" у 2017 році, передає Politeka.net.

Зірка фільму "Майстер і Маргарита" звернув увагу на ненависть і агресію, яку провокують пропагандисти. За його словами, тих, хто підтримує бойові дії, потрібно самих відправляти на війну.

"Я б хотів, щоб мерзотники, які зараз мусують тему протистояння, самі опинилися в смертельному бою. Щоб хоча б одного з них покласти в окоп, на передову. Я маю на увазі всіх, хто волею чи неволею роздуває протиборство, агресію і війну", - зазначив артист.

Олег Басилашвілі впевнений, що потрібно ввести кримінальне покарання за подібні провокації. На його думку, до відповідальності в суді слід залучати як росіян, так і іноземців.

"І війна в Донбасі, і проблема Криму викликані загальним нагнітанням ненависті. Мені здавалося, що ХХІ століття принесе можливість вирішувати багато питань моральним шляхом. Я сподівався, люди зрозуміють, що вбивати один одного — це злочин, навіть на війні. Що не можна палити напалмом, кидати бомби, відривати руки і ноги. Що це звірство", - підкреслив актор.

Знаменитість також засоромився своєї батьківщини, яка виявилася агресором:

"Мені соромно, що наша країна зараз стоїть в одному списку з Іраном і Північною Кореєю… Яким чином моя велика, прекрасна батьківщина опинилася в цьому ряду? До чого ж ми її довели?.. Я дивуюся — як можна опуститися до того, щоб закликати до нової війни?".

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