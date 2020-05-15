Окупований Крим семимильними кроками наближається до водного колапсу

У що перетворилося одне з найбільших водосховищ півострова, Сімферопольське, показала на своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

На опублікованих фотографіях – каміння, пісок і скелети риб там, де колись була вода. Як видно на знімках, рівень води впав просто критично, і столиця Криму опинилася перед загрозою залишитися без водопостачання.

«Сімферополь. Водосховище. Звір вже тут, хутровий...», – підписала знімки автор.

За інформацією ЗМІ, об'єм води у водосховищах півострова зменшився практично удвічі в порівнянні з минулим роком. У травні 2019 року запас води становив 204,955 млн куб. метрів на 110,175 млн куб. метрів більше, ніж у травні цього року.

Незважаючи на очевидну катастрофу, підконтрольний Москві «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов переконував, що запас води у трьох основних джерелах водопостачання Сімферополя – Аянському, Сімферопольському та Партизанському водосховищах – достатній для безперебійного водопостачання міста протягом 3,5 місяців, навіть за умови повної відсутності опадів.

Проте фотографії в соцмережах свідчать про прямо протилежне.

Сімферопольське водосховище було створено в 1954 році і призначене для водопостачання, зрошення і потреб ГРЕС.

Воно забезпечує водою Сімферополь і деякі населені пункти району. Живиться з річки Салгир. Максимальна ширина водосховища 1500 метрів, площа дзеркала 317 га, середня глибина 11 метрів, а максимальна глибина доходить до 32 метрів. У водосховище впадає кілька балок і ярів, які в результаті заповнення водою перетворилися в затоки. Навколо водосховища розташована охоронна зона, в якій заборонені всі види господарської діяльності.

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