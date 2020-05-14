Російський співак Леонід Агутін назвав спосіб вирішити збройний конфлікт між Росією і Україною

Як-повідомляє Politeka.net, музикант ще в 2014 році прокоментував ситуацію в інтерв'ю "Комсомольській правді". Він висловив свою думку під час "Нової хвилі".

Леонід Агутін зазначив, що тісно пов'язаний з Україною: тут у нього є родичі та друзі. Його дружина Анжеліка Варум, теж має українські коріння.

"Я люблю Україну і знаю дуже добре цю країну. Мій прадід - українець, ця країна - батьківщина моєї дружини. Чоловік моєї мами і половина моїх друзів теж народилися в Україні", - заявив співак.

За словами Леоніда Агутіна, він часто співає українські пісні і знає українську мову, на якому дивиться новини. Його дуже засмутили події в Криму і на Донбасі. Музикант впевнений, що є надійний спосіб досягти миру.

"Все, що зараз відбувається між Росією і Україною, - сумно... І в той же час мені стає дуже прикро, коли мене починають звинувачувати в тому, що я - росіянин... Єдиний шлях залагодити конфлікт - двосторонній пошук компромісів", - пояснив Леонід Агутін.

Знаменитість впевнений, що основна причина, яка заважає українцям і росіянам помиритися - пропаганда в російських ЗМІ. На його думку, потрібно спілкуватися і вирішувати питання безпосередньо:

"Головна проблема зараз у тому, що люди не розмовляють один з одним, йде потік інформації від ЗМІ до аудиторії. А нам потрібно більше розмовляти між собою... Не може бути величезна країна поганих людей, не може бути такого, що погані напали на хороших, або навпаки. Так не буває!".

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