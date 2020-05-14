Відомий російський письменник і публіцист Олександр Невзоров здивував несподіваним визнанням з приводу найскандальнішого пропагандиста росТБ Володимира Соловйова

Він вважає Соловйова не покидьком чи генієм, а солдатом інформаційної війни. Про це Невзоров розповів в ефірі програми «Гордон». Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз.

«Йому платять досить багато, але йому платять за те приниження, яке він змушений переживати. Повір мені, це абсолютно нормальна людина, з абсолютно нормальним європейським поглядом на Україну, на життя, на будь-яку ідеологію», – зазначив гість студії.

Він порівняв пропагандиста з пристойним актором, який знімався у вестернах, а потім його покликали в фільм для дорослих з двома африканцями і принизливими сценами.

«Він актор, він виконує цю роль. Але від того, що він її виконує, картинка менш бридкою не стає. Йому платять за те приниження, яке він переживає, будучи нормальною людиною, не дурним і не поганим», – підкреслив Невзоров.

Соловйов спокусився на гроші і можливості, які забезпечує федеральний канал. Однак погодився на все це пропагандист ще з однієї причини.

«Це все зробив і пішов на це тільки заради того, щоб добре жити в Європі. Його придбання, його пристрасть до озера Комо, його маєтки... Адже це ж його видає миттєво, на корені. Він пішов на все це тільки для того, щоб бути типовим успішним європейцем, який у якусь хвилину зможе забути моторошне слово «Росія»», – вважає публіцист.

Раніше Невзоров заявив, що жодного разу в житті не бачив віруючої людини, і навіть патріарха Кирила таким назвати не можна.

Раніше Невзоров заявив, що жодного разу в житті не бачив віруючої людини. За його словами, такі представники РПЦ як Гундяєв, Чаплін або Смирнов більш-менш відповідають уявленням про християнство, проте він вважає їх глибоко ідеологізованими, але ніяк не віруючими.

За словами Невзорова, Гундяєв зараз ідеальний для нього, як ідеальний той же протоієрей Димитрій або нині покійний Чаплін.

Ми також писали, що російський письменник розкритикував опозиціонера Бориса Нємцова, нині покійного, який прославився, як борець за свободу слова в Росії. Однак, за словами публіциста, політик не відрізнявся від своїх опонентів і теж заважав роботі ЗМІ, коли перебував при владі.

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