Російська корпорація «Газпром» підтвердила плани на створення гавані для репліки корабля «Полтава»

Витратити на це збираються 5,3 млрд руб, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Пристань з'явиться на території культурно-історичного центру «Вітрильник «Полтава»», який буде побудований в Приморському районі Санкт-Петербурга. Роботи передбачається завершити у 2022 році. В 9,9 млн рублів оцінюється авторський нагляд за реалізацією проекту.

Ця новина викликала ажіотаж у мережі, оскільки росіяни, чиї фінансові запаси з'їв вимушений карантин, не стримували емоцій з приводу таких несвоєчасних витрат.

«Газпром в 2020 році витратить 5,3 млрд. рублів на пристань для копії корабля "Полтава" часів Петра I. На пристань. Копії корабля. 5,3 мільярда рублів. А ви, що не отримали від держави ні копійки, поставтеся з розумінням», – пише блогер Професор Преображенський.

«Путін планово витрачає гроші на помпезні проекти. Цим займалися Гітлер, Сталін, імператори, коротше, автократи і диктатори», «Його вручну будуть набирати, для історичної достовірності», «Поставтеся до цього з розумінням , пристань це найважливіша стратегічна споруда від ворогів!», «Тут цікава не сама пристань як така, тут цікаво, скільки від 5.3 млрд. можна по кишенях розіпхати», «За ці гроші можна побудувати сучасне судно і причал справжній, якщо руки звичайно не з ж*пи. А так роблять копії, щоб нічого не робити», «Тут питання кому дістався підряд з початковим кошторисом на 5,3 млрд який у підсумку як зазвичай може зрости до 10 млрд», – пишуть у коментарях.

Історична довідка: 54-гарматний вітрильний лінійний корабель 4 рангу «Полтава», названий так на честь перемоги російської армії в Полтавській битві, був спущений на воду зі стапеля Санкт-Петербурзького адміралтейства 15 червня 1712 року. «Полтава» став першим лінійним кораблем Балтійського флоту. У будівництві вітрильника брав участь Петро I.

Через триста років було ініціювало відтворення цього судна в натуральну величину. 27 травня 2018 року, в День міста, «Полтаву» була урочисто спущено на воду.

Буквально недавно з'явилася інформація про те, що в бюджеті «Газпрому» знайшли «дірку» на 10 млрд. доларів. За підсумками 2019 року компанія стала збитковою за грошовими потоками. Причини все ті ж - різке падіння цін і попиту на газ в Європі. У підсумку «Газпром» витратив на капітальні будівництва на 190 млрд рублів більше, ніж отримав від операційної діяльності

Нагадаємо, Путін звернувся до росіян у прямому ефірі і завив про допомогу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.