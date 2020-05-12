Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова знову стала об'єктом жвавого обговорення в мережі

Цього разу причиною послужив «Жіночий портрет» радянського художника Олександра Дейнеки, написаний у 1920 році, передає Politeka.net.

На полотні розміром 48 на 42 сантиметри зображена жінка, разюче схожа на лице російського МЗС. І помітив цю схожість та явив світу у своєму Twitter користувач Єгор Хмельницький.

Як видно з публікації, міміка на обличчі намальованої сто років тому жінки в точності повторює риси і міміку обличчя Марії Захарової. А сині кола під очима прототипа натякають на те, що чиновницю з МЗС не раз підозрювали у зловживанні алкоголем.

У коментарях користувачі чимало здивовані інтуїцією художника.

«Праворуч фото невідомого автора, «Синя жінка». Плівка «Свема» 36 кадрів», «А схожа як! Один-в-один!», «Горілка всіх жінок призводить до єдиної форми:) Художник – геній», «Ось так почнеш вивчати фамільні портрети і повіриш у переселення душ», «гени п'яної матросні не вбити», «Про таких художників прийнято говорити - він народився раніше свого часу», «Він знав!», «Олександр Дейнека і не знав, що пише портрет Марії Захарової», «Спочатку подумав, що фейк. А це фатум. Прямо історія з портретом Доріана Грея. А якщо вони зустрінуться, то книжковий сюжет повториться?», «патруль часу або петля часу», – пишуть читачі.

Зазначимо, що Захарова не раз виставляла себе на посміховисько безглуздими нарядами. Так, зовсім недавно в мережі висміяли чиновницю в короткій сукні, недоречних босоніжках і не менш безглуздій бейсболці.

Нагадаємо, Захарова довела росіян ганебною витівкою й отримала потужного ляпаса від Собчак.

Як повідомляла Politeka, перелякана Захарова розлякала росіян своїми брудними волоссям, скандальний кадр вже в мережі.

Також Politeka писала, що Захарова оскандалилася погрозами іноземцям через вірус.