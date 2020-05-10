Популярна українська співачка Настя Каменських привітала маму зі святом і вразила схожістю з нею

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Happy Mother’s Day», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Каменських позує разом з мамою з звичній для себе зачіскою – кучериками. При тому її шанувальники звернули увагу на схожість жінок.

«Боже, як дві краплі», «Вау, які красуні», «Ой та кучерики», «які кици», «Настя, ти просто супер», «яка красуня мама 😍», «Це ваша мама!!!!!!! Красуні ви обидві», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Настя Каменських поділилася новим зворушливим відео зі свого скромного сімейного свята з Потапом.

Популярна українська співачка показала, як відзначила свій день народження на карантин в компанії чоловіка. Новим відео Каменських поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Настя веселиться на веранді їх з Потапом будинку в компанії свого чоловіка. Потап виносить улюбленої торт із запаленими свічками, а іменинниця радісно плескає в долоні і задуває їх. Настя буквально сяє від щастя, позуючи на камеру в ніжному білому платті з глибоким декольте.

Нагадаємо, Каменських плаття для вагітних" розбурхала довгоочікуваною новиною.

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