Відома українська актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95", показала свою маму і написала зворушливе привітання

На фото Кравець позувала в білій блузці і довгій чорній спідниці. На тілі можна побачити стрічку "Випускник 1993", а значить фото ще шкільних років. Можна помітити, як Олена зовсім не змінилася, але змінилося в кращу сторону за 30 років. Поруч стояла в червоній сорочці та чорній спідниці, а також окулярах, мама актриси. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Моєї мами немає в Instagram, вона «на ви»з комп'ютером (це поки, каже:) і їй деколи складно встигнути за всіма нами. Але вона знає толк в літературі, розбирається в людях, класно шиє ( спідниця на фото - її рук@справа) і елегантно п'є каву - у витонченій чашці і в прикусочку з цукеркою. А ще у неї до цих пір дуже молодий голос і пристрасть до нових шмоточкам", - написала Олена під фото, вітаючи всіх з "Днем матері".

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків за 7 хвилин і написали кілька коментарів:

"Вітаю тебе Оленка від усієї душі. Ти чудова мама для своїх дітей", "Оленка, і вас зі святом".

Раніше ми повідомляли, що зірка "95 Кварталу" Олена Кравець зізналася, як їй вдається зберігати баланс між роботою і особистим життям.

зокрема, ведучий запитав у зірки "Кварталу 95", як потрібно дотримуватися балансу між роботою та особистим життям.

Олена Кравець відверто зізналася, що вона задає собі це питання протягом декількох років.

Нагадаємо, зухвала дочка Кравець з "Квартал 95" забралася на міст заради ефектних фото

Також Politeka повідомляла, що Кравець з «Квартал 95» показала своїх близнюків і змусила українців сперечатися

А ще Politeka писала, що дочка Кравець з «Кварталу 95» розбурхала гарячими рухами



