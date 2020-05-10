Меган Маркл і принц Гаррі в повній секретності переїхали в США
Журналістам розповіли, в яких умовах відбувався переїзд герцогів Сассекських. Як виявилося, подружжя воліли, щоб переліт проходив в суворій секретності.
На днях стало відомо, як саме герцоги Сассекські змогли дістатися до США у березні.
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Як виявилося знаменита пара покинула Великобританію на приватному літаку Тайлера. Вартість такого джета – 120 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто були витрачені мільйони. Поки вони добиралися до Каліфорнії, то зробили по дорозі кілька зупинок. Ніхто не знав про їх подорожі у цей день, адже все відбувалося в суворій секретності.
Варто нагадати, що самостійне життя Меган Маркл і принца Гаррі почалася з 1 квітня, зараз вони тимчасово влаштувалися в Лос-Анджелесі на віллі магната Тайлера Перрі. Особняк в якому вони живуть коштує близько 18 мільйонів доларів. Герцогиня вибрала це місце новим будинком, адже в Лос-Анджелесі живуть її подруги Серена Вільямс і Ебігейл Спеснер.
Також нове життя для герцогів Сассекських стало справжнім випробуванням. Подружжя витратило величезну суму грошей на охоронців, щоб уберегти своє життя від всюдисущих журналістів.
Також Меган вплуталася в судові розгляди. Вона подала в суд на журналістів, які раніше без дозволу опублікували її листування з батьком. Кажуть, Гаррі почав сумувати за королівською сім'єю. Маркл переживає, що принц в якийсь момент зірветься у Великобританію.
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