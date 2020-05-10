Меган Маркл і принц Гаррі в повній секретності переїхали в США 

Журналістам розповіли, в яких умовах відбувався переїзд герцогів Сассекських. Як виявилося, подружжя воліли, щоб переліт проходив в суворій секретності.

На днях стало відомо, як саме герцоги Сассекські змогли дістатися до США у березні.

меган маркл, принц гаррі

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Як виявилося знаменита пара покинула Великобританію на приватному літаку Тайлера. Вартість такого джета – 120 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто були витрачені мільйони. Поки вони добиралися до Каліфорнії, то зробили по дорозі кілька зупинок. Ніхто не знав про їх подорожі у цей день, адже все відбувалося в суворій секретності.

Варто нагадати, що самостійне життя Меган Маркл і принца Гаррі почалася з 1 квітня, зараз вони тимчасово влаштувалися в Лос-Анджелесі на віллі магната Тайлера Перрі. Особняк в якому вони живуть коштує близько 18 мільйонів доларів. Герцогиня вибрала це місце новим будинком, адже в Лос-Анджелесі живуть її подруги Серена Вільямс і Ебігейл Спеснер.

меган маркл, принц гаррі

Також нове життя для герцогів Сассекських стало справжнім випробуванням. Подружжя витратило величезну суму грошей на охоронців, щоб уберегти своє життя від всюдисущих журналістів.

Також Меган вплуталася в судові розгляди. Вона подала в суд на журналістів, які раніше без дозволу опублікували її листування з батьком. Кажуть, Гаррі почав сумувати за королівською сім'єю. Маркл переживає, що принц в якийсь момент зірветься у Великобританію.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".

Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втечу з палацу обернулося новими проблемами.