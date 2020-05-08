Радянський, російський і вірменський актор Армен Джигарханян не побоявся відкрито звернутися до президента РФ

Він згадав, як під час зйомок у документальному фільмі про Нурсултана Назарбаєва зустрівся з Володимиром Путіним.

"Я йому сказав: "Росія – погана країна, тому що ви один нею керуєте". Знайшов в собі нахабство це сказати. Путін – глава держави, але крім його думки є друге, третє, навіть четверте! А сьогодні виходить, що ми всі, вибачте за грубість, стали раком і повторюємо: "Нехай Путін буде хорошим", - заявив актор.

Крім того, він упевнений, що часи, коли в СРСР людям все нав'язували - закінчилося, і пора президенту це зрозуміти.

"Але він не може, для цього йому в обличчя треба правду сказати. Ми ж вибрали його керувати країною, значить, і вимагати з нього повинні: мовляв, це не продавайте, а он то давайте купимо. Отримали, нарешті, право вибору. У СРСР більше 70 років нам вказували, кого вибирати. Ми за замовленням грали в футбол, в кіно, в театр. Називалося соцреалізмом, хоча ніхто досі не знає, що це таке", - уклав він.

Варто відзначити, що він не тільки відмовився свого часу підписувати листа в підтримку російського президента Володимира Путіна, але і розкритикував агресивні дії Росії стосовно України.

Легенда кіно і театру не розуміє, як українці і росіяни можуть ворогувати між собою. Своє ставлення до всього, що відбувається між двома державами, він описав вірменським прислів'ям: «Один дурень кинув камінь у воду, 100 розумних витягнути не можуть».





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