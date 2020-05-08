У російському Новосибірську вирішили дуже оригінально привітати ветеранів з 75-річчям Перемоги

Місцеві активісти придумали, як порадувати ветеранів і дотримати соціальну дистанцію, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

Вони скористалися автовишкою, на якій піднімалися до балконів ветеранів і співали їм пісні воєнних років під акомпанемент баяна.

Подібне «побєдобісся» просто не могло не потрапити в соцмережі, де відразу ж викликало шквал сарказму з боку користувачів.

«Поки до жителів нормальних країн приходить фінансова допомога від держави, до жителям російського Новосибірська, у формі часів війни, яка закінчилася 75 років тому, прийшла шизофренія з гармошкою», – підписав фотографії в Twitter користувач Մιtαuskαs.

Коментарі під постом цілком відповідають показаному.

«Психічна атака. Добивають ветеранів», «Ви бачили у світі літніх людей хоча б на другому поверсі. В будинку без ліфта з третього сходити за продуктами і вилізти назад – це просто геноцид літніх людей», «У них навіть ківш – люлька страшна совкова!», «А чому їх у сміттєвому баку підняли, так треба?», «Краще б пенсіонерці мішок борошна завезли замість цієї клоунади», «Відразу видно, якщо обшарпаний балкон і вікна зразка 60-70-х років, то там живуть ветерани війни. Путінська турбота у всій красі», «Хоч би сміттєвий бак свій пофарбували, а то стоять в іржавому кориті перед ветеранами. Соромно, товариші, соромно!», «Як завжди, вийшло з гі*на і палиць. Показали всьому світові, у яких умовах живуть у них ветерани, заточені до кінця життя на своїх поверхах», «А пристойнішого крана не було? Чи це стилізований він так!?», «Прикольно, смітник прямо у вікно сунуть. Нова технологія», – іронізують у коментарях.

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