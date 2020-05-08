Актор ніколи не приховував своєї ненависті до всього українського

Російський режисер Микита Міхалков висловився про конфлікт між Україною і Росією, а також звинуватив нашу країну у всіх гріхах

На його думку, українці більше ніколи не захочуть стати "братнім народом" з росіянами, що є прямою загрозою "русскому миру".

Таку думку він висловив журналістам видання Дождь.

"Нам завжди здавалося, що це само собою розсмокчеться. Здавалося, Україна – ну куди вони подінуться? А вони працювали – в Україні виховувалося покоління людей, які вже ніколи не повернуться в братство зі слов'янським російським народом", – запевнив він.



Крім того, він звинуватив Україну в розколі православ'я. А також він заявив, що саме в Україні знищують "русский мир", який нібито століттями існував.

"Суворий час, пов'язаний із самим існуванням русского мира. Йому загрожує найстрашніше, як би сказав Бжезінський, — комунізм зруйнований, залишилось знищити православіє. От зараз цим займаються всі послідовники Збігнєва. Це все разом зібрано — і фейки, і Скрипалі, і бук, і Олімпійські ігри", - сказав Міхалков.

Також раніше повідомлялося, що Микита Міхалков піддав гострій критиці російське телебачення.

Його до глибини душі обурили російські ток-шоу і постановочні кадри з показовими скандалами і полосканням "брудної білизни".

Міхалков вважає таку поведінку на очах у всієї країни ганебним, принижує честь і гідність людини та прививающим глядачеві спотворене сприйняття життєвих цінностей, пропаганда буквально нищить все людське.

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Як повідомляла Politeka, очманілий Міхалков зібрався силою "повернути українців", на межі божевілля.

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