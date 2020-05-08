Він дуже переживає за "утиск" рідної мови

Скандально відомий російський актор Станіслав Садальський «наїхав» на президента України Володимира Зеленського через мову

На своїй сторінці в Instagram він вибухнув опусом на адресу глави сусідньої держави, передає Politeka.net. Садальського заїв той момент, що в Україні російська мова досі не отримала статус державної.

«Для американців росіяни, українці й білоруси - один народ. І правильно, чому це не хоче зрозуміти пан Зеленський? Як ви думаєте, чому? Ех Володимир, толку з Вашого управління не буде! Адже обіцяв зробити російську мову державною! Збрехав. У Швейцарії чотири державні мови!», – йдеться у публікації.

У якості ілюстрації до посту актор вибрав знімок, на якому президент США Дональд Трамп і його український колега тиснуть один одному руки під час зустрічі.

Публікація викликала жваве обговорення, в якому зійшлися як противники, так і прихильники російської мови в Україні.

«Наша держава – Україна, і державна мова українська. А спілкуватися ми можемо на різних мовах, у тому числі і російською», «Щоб знову пуйло прийшов захищати «російськомовне населення», не приведи Господи такого захисника в дім», «Так нехай вони що хочуть роблять у себе в країні! Навіщо це коментувати? Зовсім не цікаво! У нас проблем повно, пандемія, наприклад. 😒», «Не обіцяв Зеленський зробити російську мову державною. Розбирайтеся зі своїм президентом і не чіпайте нашого!», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Садальський створив чергову байку в дусі кращих традицій пропагандистів Кремля про те, що в Україні ображають росіян, тому він уже ніколи не буде там виступати.

Крім того, він запропонував вигнати з Росії українських гастарбайтерів.

Нагадаємо, Садальський розповів про смерть коханої жінки, трагедія вразила сім'ю.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Макаревич підколов Путіна за "любов" до Донбасу.