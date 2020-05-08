Колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник порівняв українців з терористами



Черговий випад у бік України стався в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Втік в РФ колишній нардеп дозволив собі провести паралелі між українцями і терористами, які вчинили теракт в російському ДК «Московський підшипник».

"Хлопці, ви хочете злом керувати? Ви помиляєтеся, це ще не вечір. Ви подивіться, що таке бандерівщина. Коли захопили терористи "Норд-Ост", вони могли там будь-які вибори провести. 100% голосування! Скажете: чи доречні такі паралелі? Так. Майдан розстріляли, 2 травня спалили Одесу, заборонили дві партії, б'ють кандидатів — наприклад, того ж Царьова. Це виплодок пекла!", - заявив він.

За словами колишнього нардепа, бойовики "Л/ДНР" повинні почати "визвольний рух".



"На окупованій території є партизанські загони, підпілля, але звільнити цими силами неможливо. Треба, щоб реально Донбас почав визвольний рух. Поки політичне", — висловився Олійник.

Варто відзначити, що колишній народний депутат України є постійним гостем пропагандистських програм на російському телебаченні і ділиться своїм "експертним" думкою по Україні.

Під час одного з ефірів, він заявив, що безвізовий режим запровадили з метою примусового вивезення українців у Європу.

Також він вважає, що Україна вже не існує як держави, а країною правлять американці, і в зв'язку з епідемією Україна буде змушена просити про допомогу в Росії і Білорусі

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