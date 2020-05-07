Боксер Олександр Усик заявив, що не збирається припиняти дружбу з росіянами

Своє рішення він аргументував тим, що спілкується насамперед з людиною, і неважливо, чи він з Лондона, Челябінська або Львова.

Він підкреслив, що не збирається прислухатися до думки оточуючих, що зовсім його не знають.

“Я нікому нічого не винен, нічого ні в кого не краду, заробляю своєю працею. Чому повинен слухати думку того, хто мене чи засуджує, або намагається нав'язати свою думку? Ось Анатолій Миколайович Ломаченко може мені щось сказати, тому що, він мене виховав. А хтось інший, хто мене ні разу не бачив, а просто по телику подивився на мене і йому не подобається те, що мені подобається? Та Господи – дай їм сил”, – зазначив він.

Таку заяву боксера викликало бурхливі обговорення в мережі, розділивши українців на два табори: деякий порахували такі слова Олександра більш ніж справедливими, але були й ті, які визнали таке висловлювання неприпустимим.

"Молодець, все життя приятелювали, жили в одній країні СРСР, а тепер нам вказують, з ким дружити, за вашим все одно не буде. Ми дочекаємося, прийде і наш час", "Добре, якщо друзі, адже у багатьох діти онуки так що їм робити відмовитися від дітей? Так їх доля склалася", "Розумний хлопець, має свою думку - це клас!", "Можеш їхати в Росію! Там на тебе чекають! Вперед і з піснями!Валіза, вокзал, Росія!", "Правильно говорить. Молодець! Нас зіштовхують лобами, а самі наживаються. І на війні, в тому числі", "Ніхто нікому не забороняє ні з ким дружити, тільки не потрібно змінювати національним інтересам. Якщо дружба, то на рівних умовах. А не Росія диктує свої умови, і за дружбу Путін заліз на чужу територію", - писали українці.

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