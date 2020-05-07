Російські окупанти вирішили закрити шахти в ОРДЛО, і перші наслідки не змусили себе довго чекати

Колись процвітаючий Донбас перетворюється в депресивний регіон, над яким тепер нависла ще й екологічна катастрофа, передає Politeka.net.

Зокрема, коли окупанти оголосили про наміри закрити і затопити шахти, до слів екологів про те, що це призведе до катастрофи, ніхто не прислухався.

Що з цього вийшло, показав у своєму блозі відомий донецький журналіст Денис Казанський.

Він опублікував знімки водойми, вода в якій рудого кольору.

«Ось так сьогодні виглядають ставки в Єнакієвому (район селища Стандартний), куди течуть шахтні води. Всі шахти в місті бойовики знищили і закрили. Водовідлив працює на них, як попало, або не працює взагалі. Іржава, мертва вода потрапляє в річки, що тече в ставки. Ще рік тому вони були звичайного блакитного кольору. Тепер — рудо-оранжевого», – констатує автор.

Казанський не виключає і того, що в цю водойму потрапляє вода і з затопленої у 2018 році радіоактивної шахти «Юнком», де за часів Радянського Союзу проводилися ядерні випробування.

Журналіст зазначає, що схожа ситуація і в Горлівці, де іржава вода потрапляє в річку Кривий Торець, звідти – в Сіверський Донець, з якого п'є весь Донбас.

«Якийсь суцільний апокаліпсис діється на Донбасі. Регіон захоплений недоумкуватими маніяками, які знищують все, до чого тільки змогли дотягнутися. Шалене і нещадне самознищення», – резюмував публікацію Казанський.

У коментарях слів співчуття жителям окупованих територій немає, є констатація фактів.

«Це руський мир. Ви його просто не впізнали», «Я пам'ятаю, як протестували на Донбасі проти видобутку сланцевого газу, хоч ніхто так і жодної свердловини для видобутку сланцевого газу на Донбасі так і не пробурив, і шкоди ніякої не могло бути. А тут всі мовчать. Очевидно, що всі ці протести фінансувалися і керувалися з Москви», «Якщо це район Стандартного, то дуже погано. Там поруч 3-й ставок (і Фільтрувальна станція) з якої в Єнакієво надходить вода», «По тому, як накривається мідним тазом регіон під керівництвом Москви, можна зробити висновок, що Кремль однозначно хоче всунути його в Україну», – пишуть читачі.

Нагадаємо, лісові багатства України перетворили в пустелю.

Як повідомляла Politeka, повернення Януковича поставило на вуха українців.

Також Politeka писала, що звалище ядерних відходів на знайшли на березі Дніпра.