Мешканці одного з сіл в Донецькій області накинулися на бійців ЗСУ

Як повідомляє Politeka.net, скандал зняли на відео і опублікували в соціальній мережі Twitter (щоб подивитися, скрольте вниз).

За словами автора відеоролика, події розгорнулися в селі Рай-Олександрівка на Донбасі. Українські військовослужбовці отримали наказ розмістити в цьому населеному пункті військову частину, але жінка відчайдушно запротестувала. Їй не сподобалося сусідство з бійцями ВСУ.

"А чого нам завезли солдатів сюди? Чого ви приїхали сюди?" - обурено спитала вона. Крім того, селянка додала, що для неї немає війни. Коли ж солдати заявили їй, що село знаходиться на території України, вона пригрозила солдатам: "Ви заспіваєте по-іншому".

"В селі Рай-Олександрівка ВАТА підняла голову! Один з підрозділів ЗСУ повинен розмістити в цьому НП частину особового складу. Місцеві власті дали добро, але кіпіш підняли любителі російського світу. На відео одна з цих представників свино-собак!", - пише блогер "Позивний Колым".

В селі Рай-Олександрівка ВАТА підняла голову!

Один з підрозділів ЗСУ має розмістити у цьому НП частину особового складу.

Місцева влада дала добро, але кипиш підняли любителі руського миру. На відео одна із цих представників свино-собак!🤬🤬🤬 pic.twitter.com/26AcbrFzq5 — Позивний Колим 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Kolym0224) May 7, 2020

Багато користувачів обурилися поведінкою жінки та запропонували покарати її за провокаційні висловлювання:

"Вони розуміють тільки тоді, коли отримують по зубах прикладом!!!!"; "Ох як вата при новій владі голову підняла"; "Вона ще й погрожує... стара тварина"; "А не дай с..ке українську пенсію, так крику буде на весь світ! Дуже гарні українці до зрадників".

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