Мешканці одного з сіл в Донецькій області накинулися на бійців ЗСУ
Як повідомляє Politeka.net, скандал зняли на відео і опублікували в соціальній мережі Twitter (щоб подивитися, скрольте вниз).
За словами автора відеоролика, події розгорнулися в селі Рай-Олександрівка на Донбасі. Українські військовослужбовці отримали наказ розмістити в цьому населеному пункті військову частину, але жінка відчайдушно запротестувала. Їй не сподобалося сусідство з бійцями ВСУ.
"А чого нам завезли солдатів сюди? Чого ви приїхали сюди?" - обурено спитала вона. Крім того, селянка додала, що для неї немає війни. Коли ж солдати заявили їй, що село знаходиться на території України, вона пригрозила солдатам: "Ви заспіваєте по-іншому".
Українці моляться за Дядю Жору, подробиці про стан шоумена: "Вадим, тримайся"
Полякова і Влад Яма відкинули сором і віддалися божевільним утіхам на камеру: «Я б по тобі полазив»
Відділення Приватбанку закриють по всій Україні: важливе попередження для клієнтів
Болісний розрив Джанабаєвої з Меладзе, відео, яке все пояснює: "До мурашок..."
"В селі Рай-Олександрівка ВАТА підняла голову! Один з підрозділів ЗСУ повинен розмістити в цьому НП частину особового складу. Місцеві власті дали добро, але кіпіш підняли любителі російського світу. На відео одна з цих представників свино-собак!", - пише блогер "Позивний Колым".
Багато користувачів обурилися поведінкою жінки та запропонували покарати її за провокаційні висловлювання:
"Вони розуміють тільки тоді, коли отримують по зубах прикладом!!!!"; "Ох як вата при новій владі голову підняла"; "Вона ще й погрожує... стара тварина"; "А не дай с..ке українську пенсію, так крику буде на весь світ! Дуже гарні українці до зрадників".
Нагадаємо, Бійці ВСУ можуть залишитися без їжі, у Зеленського заговорили про провал.
Як повідомляла Politeka, у мережі показали поранених українців після обстрілу окупантів, фото.
Також Politeka писала, про наступ на Донбасі, бойовики визначили нову мету: "потрібні території в районі...".