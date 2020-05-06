Російський режисер і актор Володимир Меньшов вважає, що артистів, які виступали за Україну в питанні Криму чекають проблеми

За його словами, вони перетворюються в "маргінальні особистості".

"Вони не пройшли перевірку Кримом. Возз'єднання з Кримом стало переломним моментом. І ті, хто зайняв тоді жорстку позицію, що Крим не наш, грубо кажучи, вони зараз відчувають великі труднощі. Я це бачу на талановитих людей, які раптом опинилися в ізоляції, стають маргінальними особистостями. А вони звикли, що все життя були передовими, просунутими, за ними слідували. І раптом – як тільки від них звучать слова "Крим не наш", - люди відходять від них", - вважає Меньшов.

Крім того, він упевнений, що "вони не можуть знайти розуміння у людей, так як торкнулися в питанні Криму глибинні фундаментальні речі".

"А їх спроби вийти до людей приречені. Спробуйте сказати де в громадському місці, в метро, в тролейбусі "Крим не наш" - їй-богу, поб'ють", - резюмував режисер.

Раніше, в одному з інтерв'ю Меньшов заявив, що Росії слід було "брати Донбас" після окупації Криму. На його думку, будь-яка активізація з боку України може призвести до плачевних наслідків, адже Російська Федерація може піти на більш суворі заходи.

Нагадаємо, що Меньшов виправдав окупацію Донбасу російськими бойовиками.

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