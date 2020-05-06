Президент РФ Володимир Путін злякався провести парад до Дня перемоги

Як передає Politeka.net , таку думку висловив політолог та соціолог Віктор Небоженко на своїй сторінці в Facebook

"Могутній і безсмертний президент Росії Путін, який диктує міжнародний порядок, віроломно напав на Україну, сміливо лякає весь світ ракетно-ядерною зброєю, не боїться падіння цін на нафту і раптом злякався епідемії ", - зазначив політолог.

За його словами, перенесення святкування Дня Перемоги схоже перенесення Нового року для росіян, але водночас президент Білорусі на такий крок не наважився.

"Сміливий сусід Путіна, президент Білорусі Лукашенко, не сумнівався ні хвилини. Лукашенко показав, що він сильніше обставин і справжній лідер маленької, але гордої країни. Він готовий провести парад 9 травня, без зв'язку з 75-річчям, а просто, як улюблений і традиційний для білоруської громади свято - День Перемоги. У той час як Путін і росіяни приречені на принизливу телевізійну імітацію 75-річчя Перемоги у ВВВ, з якої буде дуже важко витягти іміджеві вигоди", - зазначив він.

Крім того, на тлі домовленостей про Союзну державу, Лукашенко явно лідирує за пост президента в ньому, вважає політолог.

"І хто після це більш гідний бути президентом Євразійського союзу, про який так мріють в Кремлі - полохливий і втомлений Путін чи сміливий і прямий Лукашенко, який так і не помітив у себе в Білорусі жахливої загрози епідемії?", - задається питанням він.

У той же час, експерт вважає Путіна більш небезпечним ніж Лукашенко.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається скасовувати парад на 9 травня незважаючи на всесвітню пандемію.

Своє рішення він аргументував тим, що це свято "емоційна і глибоко ідеологічна річ".

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