ЗСУ помстилися за своїх побратимів

Воїни Збройних сил України знищили вогневу точку російських терористів на Донбасі

З неї окупанти постійно вели обстріл по позиціях захисників.

Як повідомляє Politeka.net момент прицільного удару потрапив на відео. Його оприлюднили на офіційній сторінці ОТУ "Північ" у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"5 травня в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників. Утримуючи оборону, наші військовослужбовці рішуче припинили ворожий обстріл, застосувавши чергові вогневі засоби. Професійними діями українські захисники знищили вогневу точку противника", – йдеться у повідомленні воїнів.

Вони також відзначили, що ні одна злочинна активність окупантів не залишиться безкарною і отримає гідну відсіч.

Знищення вогневої точки окупантів РФ Вчора, 05 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників. Утримуючи оборону наші військовослужбовці рішуче припинили ворожій обстріл застосувавши чергові вогневі засоби. Професійними діями українські захисники знищили вогневу точку противника. Жодна злочинна активність окупантів не залишиться безкарною. Слава Україні! Gepostet von ОТУ «Північ» am Dienstag, 5. Mai 2020

Також раніше повідомлялося, що найманці Росії запустили по житлових кварталах на Донбасі некеровану авіаційну ракету.

Даний випадок був задокументований відповідними слідчими органами, після чого інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України знешкодили ракету на місці шляхом підриву.

У штабі ООС припустили, що запуск З-8 був здійснений з саморобної наземної пускової установки.

Нагадаємо, Бійці ЗСУ можуть залишитися без їжі, у Зеленського заговорили про провал.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали поранених українців після обстрілу окупантів, фото

Також Politeka писала, що наступ на Донбасі, бойовики визначили нову мету: "потрібні території в районі...".