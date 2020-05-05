Президент Володимир Зеленський може позбудеться влади через конфлікт з мерами українських міст

Як передає Politeka.net, таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков на своїй сторінці Facebook.



"Справжні керівники — що в системі влади, що в шоубізі — знають: будь-яке їх рішення повинно бути виконане. Або скасовано, але обов'язково зверху, а не знизу. Інакше перестаєш бути керівником", - зазначив він.

За словами експерта, керівник не має права приймати рішення, неможливі для виконання.

"Президент Зеленський цими правилами знехтував. І це закономірно породила фронду мерів. І вже пізно долучати силовиків проти Бориса Філатова та Анатолія Бондаренка, які ініціювали цю фронду — це дасть зворотний ефект. Тепер ситуацію можна врегулювати тільки політичними методами — саме тими, в яких президент і його оточення відверто слабкі", - упевнений аналітик.

Зараз влада у відношенні з регіонами скотилася до вже звичної моделі держрекету: робіть, що ми велимо, або пошкодуєте, зазначив Кочетков.

У приклад він поставив конфлікт Петра Порошенка з керівництвом Дніпропетровської області.

"Дніпро категорично відмовився лягати під «смотрящих з Києва» по земельним, податковим і іншим «хлібним» питань. З якого дива сьогодні мери будуть лягати під смотрящих від «Кварталу»? При всіх розмовах про якомусь подібному політбюро, колективному управлінні, з чого, до речі, починала і Партія регіонів, зрозуміло, що хтось повинен взяти на себе спілкування з пресою і громадянами", - зазначив експерт.

За його словами, президент сам винен у ситуації, що склалася.

"Це об'єктивний процес, пов'язаний з його власними прорахунками і невмінням або небажанням контролювати те, що діється в його оточенні", - упевнений аналітик.

Також він підкреслив, що такими діями Зеленський поставив під загрозу цілісність України.

"Це просто ослаблення країни як такої, її цілісності і керованості. А на недавніх президентських виборах ми вже переконалися, що питання «Хто замість?» має значення", - уклав він.





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