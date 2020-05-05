Російський письменник-сатирик Віктор Шендерович назвав умови, за яких Росія поверне Україні контроль над Кримом
За його словами, є лише два варіанти розвитку подій.
"Перший в Росії замість Путіна виявляється осудна політичне керівництво… Друге за радянським зразком, відбувається обвалення. Коли закінчується їжа, то закінчується і гонка озброєнь. Тоді керівництво стає набагато поступливішими з-за загрози голодних бунтів. Який варіант обере матінка-історія, я не знаю", - зазначив він і підкреслив, що подібного розвитку подій можна чекати довго, аж до кількох десятиліть.
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Раніше він висловив упевненість в тому, що "хамство путінської Росії" стало запорукою згуртування українців.
Він зазначив, що нормальні люди змогли об'єднатися з-за агресії РФ.
"Стільки любові і тепла, скільки я отримую в останні роки від українців - це безпрецедентно... Сьогодні Росія зробила дуже багато для становлення української державності. Ви повинні подякувати Володимира Володимировича. Хамство путінської Росії об'єднало всіх нормальних людей", - упевнений Шендерович.
Варто відзначити, що письменник висловлював захоплення Майданом і обурення анексією Криму, назвавши дії російської влади "рефлексом гієни". Порівнював Путіна з Гітлером не на користь першого (він не справжній "буйний", на відміну від фюрера).
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