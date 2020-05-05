Російський письменник-сатирик Віктор Шендерович назвав умови, за яких Росія поверне Україні контроль над Кримом

За його словами, є лише два варіанти розвитку подій.

"Перший в Росії замість Путіна виявляється осудна політичне керівництво… Друге за радянським зразком, відбувається обвалення. Коли закінчується їжа, то закінчується і гонка озброєнь. Тоді керівництво стає набагато поступливішими з-за загрози голодних бунтів. Який варіант обере матінка-історія, я не знаю", - зазначив він і підкреслив, що подібного розвитку подій можна чекати довго, аж до кількох десятиліть.

Раніше він висловив упевненість в тому, що "хамство путінської Росії" стало запорукою згуртування українців.