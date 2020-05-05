Народний артист Росії, композитор, режисер і актор Володимир Назаров

Він зазначив, що йому пропонували бути одним з тих, хто підтримав анексію півострова.

"Але ви знаєте, моя позиція, вона настільки однозначна і була вона задовго до Криму. Я ніколи не мовчав, якщо на моїх очах відбувалася несправедливість", - заявив він.

Але незважаючи ні на що, актор висловив подяку російському народу.

"Мене любили і продовжують любити, мій театр був відвідуємо, я народний артист. А тим більше я вважаю Росію прекрасною країною. Народ прокинеться і змете цих правителів, після цього потрібно буде довго-довго замолювати гріхи перед українським народом", - упевнений він.

За словами Назарова, в РФ є мислячі люди, і вона готові до цього.

"Вони розуміють, що неможливо завтра змінити Путіна, а післязавтра дружити з Україною. Не вийде. Потрібно буде спочатку встановити нормальні відносини, повернути все на період 2013-го року і повернути все, що вкрали. Де принесли біди і страждання - спробувати хоч якось компенсувати", - вважає він.

У той же час, актор упевнений, що безповоротні втрати України буде складно компенсувати.

"Я розумію, що не повернути загиблих хлопців, і компенсувати це неможливо, але спробувати зробити хоч щось. А потім вже намагатися говорити. І не потрібно братської любові, нехай будуть прості людські стосунки, як з іншими країнами", - уклав він.

Раніше, в одному з інтерв'ю Назаров назвав окупацію Криму - це трагедія для всієї Росії.

"Це особиста трагедія для них, для держави, народу, вони просто цього не розуміють. Не розуміють, що вони вчинили непоправний вчинок", - упевнений артист.