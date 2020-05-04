Російський фермер Олег Сирота зареєстрував сир «Путін», який планує експортувати в Європу

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

32-річний Сирота прославився тим, що 14 разів намагався передати свій сир російському президентові. Успішною виявилася 15-я спроба. Його сир нарізали на новорічний стіл Путіна в 2019 році. Серед інших іменитих сортів у нього є сири під назвою «Радянський», «Достоєвський» і «Гагарін».

Виходячи з документів на сайті Росакредитації, сир «Путін» випробуваний і схвалений. Без такої декларації відповідності з доданими лабораторними візами продаж молочної продукції в РФ заборонений.

Завзяття не залишилося непоміченим, і в мережі вже встигли пожартувати над «проривом» російського фермера.

«Очікується випуск цілої лінійки: Старий, Перетриманий, Бенкетний. І, звичайно, з цвіллю», – підписали скрін новини в Twitter «Вуса Пєскова».

Коментарі під публікацією – відповідні.

«Сорти Обнулений і Новачок будуть?», ««Путін з цвіллю» – це, звичайно, успіх на світовому ринку!!», «Ну, давайте говорити чесно - не для експорту в Європу, а для репортажу по РТ, в якому розкажуть, як у Європі люблять Путіна та найкращі російські сири», «Перший у світі «сир» не з благородною цвіллю, а з самою що ні на є низинною і бридкою», «Обнулений дієтичний», «Швейцарські сировари в шоці», – іронізують користувачі.

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