Відомий історик розніс байку любителів «русского мира» про улюблені ласощі в СРСР

Так, на своїй сторінці в Facebook український історик і блогер Павло Бондаренко пише про те, що любителі СРСР і «русского мира» часто люблять згадувати про смачнючий «гостровський» пломбірі по 20 копійок без консервантів і пальмової олії, з натурального молочка радянської корівки.

Історик зазначає, якби вам зараз таке «диво» запропонували в магазині – ви б влаштували грандіозний скандал з приводу антисанітарії, зовнішнього вигляду цього морозива і так – його кількості, тому, що, як правило, виявлялося, що між дном стаканчика і масою морозива залишалося трохи повітря.

«Грам так на 10-15 нетто. М'ятим то морозиво було навіть не тому, що навалом в картонній коробці лежало, а тому, що кілька разів разморужувалось і заморожувалося знову. Але навіть, якщо морозиво якимось дивом не було м'ятим – їсти його було проблематично, тому що вафельні стаканчики протікали з усіх боків. А ще вафельний стаканчик дуже швидко размокав», - написав історик.

За його словами, виявляється пломбір в СРСР не проводився по ГОСТу з 1966 року, а робили його за ТУ, причому були роки, коли в кожній республіці існували свої ТУ на морозиво в залежності від ситуації з надоями молока від кожної окремо взятої корови.

«По ТУ морозиво робили з рослинних жирів і це в кращому випадку. У гіршому бодяжили комбіжир, додавали крохмаль і борошно, а на початку славних 1980-х вершкові сорти морозива замінили молочними: вершковий пломбір залишився тільки в Москві та Ленінграді», - зазначив історик руйнуючи черговий міф «русского мира».

Нагадаємо, фаната «руського світу» покарали в Одесі

Як повідомляла Politeka, любителі «руського світу» влаштувала шабаш

Також Politeka писала, харків'яни збунтувалися через вихователя "російського світу"