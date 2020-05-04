Кількість заражених вірусом з Китаю у світі перевалила за три мільйони, проте вже не за горами той час, коли з'являться ліки від небезпечної хвороби

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив астролог Влад Росс, який передбачив свого часу перемогу Володимира Зеленського на виборах, передає Politeka.net.

«13 червня, в День з'єднання Марса (знаряддя) і Нептуна (вірус) люди на планеті Земля переможуть коронавірус! З'явиться зілля, що знищує заразу!)», – пише він.

У коментарях Влад уточнив, що в травні вірус буде «зникати і розкладатися! Відкриються кордони, а в червні буде завдано контрольний постріл по вірусу вченими!».

Він також обнадіяв користувачів інформацією про те, що у червні в столиці нарешті запрацює метро.

Раніше Влад Росс розповідав про те, що чекає на українців в травні, який, за його словами, буде дуже непростим місяцем.

«Попереду травень, і не виключено, що українці перестануть підкорятися карантину, якщо він буде продовжений, і будуть балансувати на грані вибуху. Тобто, якщо влада спробує тримати людей під замком, може розгорітися протистояння народу і влади. Тому важливо цього не допустити, запустивши економіку», – повідомив астролог.

Друга хвиля проблем чекає на громадян у жовтні-листопаді цього року.

«Це буде дуже складний період для України. Зокрема, може серйозно обвалитися гривня, а уряд виявиться нездатним впоратися з економічними проблемами і викликами», – пояснив він.

На краще ситуація може почати змінюватися тільки в тому випадку, якщо Зеленський зважиться змінити найближче оточення.

Нагадаємо, астролог розповіла українцям, що обов'язково потрібно зробити 4 і 5 травня.

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